La insólita razón por la que algunos hinchas le piden a Colombia que se deje ganar de Paraguay

El rendimiento de la selección Colombia en la Copa América es maravilloso. En primera instancia se impusieron 2-0 sobre Argentina. Posteriormente, vencieron 1-0 a Catar. Dichos resultados ubican al combinado patrio en el primer lugar del Grupo B y la clasificación asegurada a cuartos de final. Razón por la que, frente a Paraguay solo resta sumar tres unidades para culminar fase de grupos con puntaje perfecto.

Sin embargo, Carlos Queiroz anunció que habrá varios cambios para el duelo ante los guaraníes. Y es que no existe la necesidad de arriesgar la integridad de alguno de los habituales titulares. Además, varios hombres tienen tarjeta amarilla y en caso de recibir una más, se perderían el compromiso de la próxima ronda por acumulación de tarjetas. Por eso, de seguro, se verá un equipo con nómina mixta. Eso sí, también darán lo mejor para hacerse con la victoria.

Lo particular del caso es que algunos seguidores cafeteros le piden a la selección Colombia que pierdan contra Paraguay. El argumento que ellos exponen es que dejarían afuera a la Argentina de Lionel Messi. No obstante, no son conscientes de que incluso la albiceleste podría avanzar como mejor tercero, independientemente de lo que suceda en el juego de la Tricolor.

Algunos hinchas piden que Colombia pierda contra Paraguay en Copa América

Colombia debe jugar con toda la suplencia y perder por lo que necesite Paraguay ! — Bastertorres (@bastertorres) June 20, 2019

Dios quiera perdamos por goleada con paraguay, de hecho yo colocaría a Duván a tapar y al tercer arquero como 10 — Diego (@DiegoAsuarezB) June 20, 2019

La venganza es dulce. — saramar🎟🔴⚪🔴⚪🇦🇹 (@saramar0813) June 20, 2019

Colombia podría eventualmente "perder" con Paraguay… Es hora de cobrarle a Argentina varias tretas y marrullas con Uruguay para eliminarla de mundiales… Que tal!… — Libardo Hernandez R. (@libardohernand6) June 20, 2019

Colombia debería perder con Paraguay para eliminar a los prepotentes esos y nos pagan una de las tantas que nos deben — Fandorgo Molina (@fandorgo) June 20, 2019

Un momento perfecto para devolverles los favoritos a los argentinos,,, Colombia debe salir con la banca,,, y quizás dar oportunidad a Paraguay de hacer 5 puntos,,, la historia no perdona y Argentina ha sido marrullera — robinson ceballos (@robinceba) June 22, 2019

Pues no me disgusta para nada perder contra Paraguay con tal de que Argentina quede afuera de la Copa América. — Mateo. (@Mateo_Q12) June 21, 2019

Entonces quieren perder con Paraguay dizque para eliminar a Argentina sabiendo que pueden pasar como uno de los mejores terceros. — Gabito Cafetero 🇨🇴 (@ElGaboDelPueblo) June 21, 2019

