¡Nuevo show de Wuilker! Faríñez, clave en la clasificación y victoria de Venezuela sobre Bolivia

El estadio Mineirão fue testigo de una excelente actuación del guardameta, Wuilker Faríñez. Tal y como sucedió en los compromisos contra Perú y Brasil, el arquero venezolano brilló ante Bolivia. Allí, respondió de gran manera en todas y cada una de las ocasiones generadas por los dirigidos por Eduardo Villegas. Eso sí, infortunadamente, no logró detener un remate de Leonel Justiniano, que significó el primero y único gol de Bolivia en la Copa América. (Encuentre más abajo el Video de los goles de Bolivia VS Venezuela Copa América 2019)

Sin embargo, el golero no estuvo solo. Su maravillosa presentación fue correspondida por sus compañeros. Darwin Machís, en dos ocasiones, y Josef Martínez anotaron para la Vinotinto, sentenciando el 3-1 definitivo. Con ese resultado, los hombres de Rafael Dudamel clasificaron a cuartos de final como segundos del Grupo A, detrás de los anfitriones, Brasil.

Es así como quedó demostrado una vez más que Venezuela dejó de ser la cenicienta del fútbol sudamericano a nivel de selecciones. El respeto por los procesos y el buen manejo de juveniles está dando sus frutos. Por eso, no se puede desconocer a este combinado de cara a las próximas eliminatorias.

Meanwhile in Bolivia-Venezuela Wuilker Fariñez is doing Wuilker Fariñez things. pic.twitter.com/RwYi1t1SnQ

— Daniel Edwards 💚 (@DanEdwardsGoal) June 22, 2019