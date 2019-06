La propuesta de mockus para aliarse con el uribismo por la que le dicen "loco"

Muy impactados quedaron los seguidores del político bogotano y lituano, Antanas Mockus, ante su propuesta de fundar el uribismo por la paz.

Como es usual en el exalcalde de la capital, sus propuestas pedagógicas inundan sus redes sociales, pero esta dejó perplejos a más de uno de sus seguidores que le dijeron que lo acompañaban en todas, pero en esta no.

"Todos los colombianos tenemos el reto de sacar adelante la paz. Propongo que fundemos un Uribismo por la PAZ, si ellos aceptan yo le jalo", señaló en Twiter el exsenador en un encuentro de un grupo llama Defendamos la paz.

Sin embargo, ante la conciliadora propuesta, muchos le dijeron no y hasta insultos lanzaron, asegurando que el político es uribista y que "está saliendo de closet" con sus verdaderas tendencias políticas.

Hay una diferencia muy grande entre un país en paz y uno que descansa en paz, profesor Mockus. No le jalemos. https://t.co/f2EZQqqQ6V — Santiago Rivas (@Rivas_Santiago) June 17, 2019

Mockus le pela el 🍑 al Uribismo para que este le de por el ✴️… Hace nada ellos trataron de sacarlo del Congreso

y él sigue de lambón haciéndole ojitos al Uribismo 🤦‍♂️ ¡MASOQUISTA Y VENDE HUMO! — EnriClown Peñalosa (@KikePrivatiza) June 18, 2019

Entre tantos comentarios, no dejó de sorprender el mensaje del representante del Polo Democrático, Germán Navas Talero, que le dijo en redes sociales "loco, loco, loco".

Loco loco loco — Germán Navas Talero 📓 (@GNavasTalero) June 17, 2019

Las críticas no solo vinieron de los antouribistas, sino de los uribistas que aseguraron que no lo querían en sus filas y que su comentario es fuera de tono, pues no se trata de ser uribistas por la paz, sino de no aunar injusticias en el proceso.

URIBISMO Y PAZ SON ANTÓNIMOS. — Vladimir Murillo M (@AntiUberrimo) June 17, 2019

Cada tibio es una ficha del ajedrez, farzardo y mockus son la reina y el rey, gobertus e inti son torres y alfiles, claudia hace por dos caballos y el resto son peones. — ⛰🚵‍♂️ (@Andres78007245) June 17, 2019

¿Uribismo por la paz? ¿Señor Mockus qué disparates está diciendo? — Sebastián Cifuentes (@banchocifuentes) June 18, 2019