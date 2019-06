La increíble cantidad de veces que ha viajado Iván Duque en 10 meses

Responden cuántas veces ha viajado Iván Duque al exterior y la cifra es alta en menos de 10 meses.

La emisora WRadio reveló el número de viajes internacionales que lleva el presiente Iván Duque, en tan solo 10 meses de Gobierno. La cifra salió a relucir, en tanto el presidente nuevamente está en una gira por el continente europeo.

Esto ha generado debate, pues muchos aseguran que Duque lleva más tiempo por fuera del país, que aquí, solucionando conflictos como los problemas de la implementación de los acuerdos de paz, la matanza de los líderes sociales, la economía en retroceso.

Pues la emisora, señaló que Duque ha viajado 17 veces al extranjero en plena presidencia.

"La W revela que presidente Iván Duque hizo 17 viajes al exterior en 10 meses. Me parece mucho, en medio de un gobierno que tiene tantas dificultades. No sé cuánto viajaban otros presidentes, pero en este momento Duque no puede soltar las riendas del país, hay que gobernar aquí", reveló la periodista Vicky Dávila.

Las respuestas al trino apuntan a preguntar cuántas veces de esas viajó con su familia o a hacer vida social.

Cuántas veces ha viajado Iván Duque al exterior:

La diferencia es que Duque se lleva a esos paseos hasta al nido de la perra. 4 años de gobierno austero 😂😂😂 — Alby💧 (@ALBAHO3) June 18, 2019

Sobre todo cuando sale a hablar de Paz y aquí en el Pais, acabando con La Paz . — Beto Rodriguez Montaña (@betoliberalrojo) June 18, 2019