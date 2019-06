La Selección Colombia es un sentimiento que une al país como no lo logra nadie. A pesar de las diferencias, todo queda de lado en el momento que juega la Tricolor y todos nos ponemos la camiseta amarilla. Esa pasión viaja por todos los lados del mundo y junto a ella, un puñado de hinchas ilustres que dan color a las travesías cafeteras en cada estadio.

Fue Gustavo Llanos quien inició con esta locura donde quiera jugara la selección. Su nombre de pila no es conocido, pero sí el personaje a quien le dio vida: el ‘Cole’. En la década del 90’, una de las épocas de oro de la Tricolor, el cóndor multicolor se hizo presente en los mundiales de Italia, Estados Unidos y Francia. Al igual que los rizos de Carlos Valderrama, el ‘Cole’ se hizo insignia nacional en aquellos tiempos.

El ‘Cole’ todavía vuela junto a la selección. Sin embargo, ya no lo hace solo. Él fue el encargado de abrir el camino para otros que hoy copan cada estadio donde se presente Colombia, con el ánimo de mostrar la cultura, idiosincrasia y creatividad cafetera. Con la selección como bandera, viajan por el mundo queriendo un día en ser tan conocidos como el cóndor y si se puede, vivir de la pasión a la camiseta.

La historia detrás del personaje de Colombius, el superhéroe que sigue a la Tricolor a todos lados

Los últimos años de la Tricolor han enamorado en todo el mundo. Ahora, bajo la caracterización de Camilo Prieto, sabemos que en el universo también hay ‘fiebre amarilla’. Este bogotano, quien cuando no sigue a la selección es ingeniero industrial, confeccionó su personaje en 2014 y sin querer queriendo, terminó haciéndose popular en las tribunas.

“Vengo de un planeta muy lejano para apoyar a la Selección Colombia. No se les olvide que el fútbol no solo es un balón. También es paz, amor y pasión”. Con esas palabras y un acento muy extraño, se presenta en cada torneo oficial que disputa Colombia. En Salvador, ciudad donde el combinado de Carlos Queiroz derrotó a Argentina, aterrizó desplegando su capa y disfrutó con las actuaciones de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, sus personajes favoritos.

Prieto siente que alentar a la selección donde quiera va no es ningún sacrificio. Sabe que por un tiempo se aleja de la familia, aunque en Brasil lo acompaña su novia Natalia, pero eso no lo trasnocha. Para él, no hay mayor gratificación que ver ganar a la Tricolor.

“Me encanta viajar y me encanta el fútbol. Disfruto cada viaje. Lo hago por el amor a la selección”, asegura.

No obstante, ‘Colombius’ no ve con malos ojos poder lucrarse de este amor incondicional dentro de poco tiempo. Sueña con ser patrocinado y que alguna empresa crea en el mensaje positivo que trae desde el lejano planeta ‘Futbolitrón’, a 50 años luz de distancia de la Tierra.

“No lo hago para lucrarme, si se da bienvenido. Lo hago para llevar un mensaje de paz, decirles que el fútbol es una fiesta y que nos puede unir a todos los colombianos. Sí sería bueno algún patrocinio o soporte que me ayuden con los viajes, sería muy chévere”.

Las vacaciones para Camilo Prieto son sinónimo de amor a la Tricolor. Mientras sus jefes se lo permitan, él seguirá con su personaje alentando a la selección esperando que ‘Colombius’ sea tan reconocido en el país, como lo es en su planeta.

