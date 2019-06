Auxiliar de la Policía golpeó a colado en estación de TransMilenio

El colado reconoció que había actuado mal, pero pidió respeto del agente de la Policía.

Un agente policial terminó golpeando a una persona que había entrado de forma irregular al sistema TransMilenio. El colado que fue víctima del golpe pidió que no haya violencia para quienes evaden los pasajes.

El joven, según La FM, había ingresado irregularmente a la estación Salitre El Greco de la troncal Eldorado. Cuando lo vio el agente, este intentó sacarlo de la estación. El colado rechazó esta acción y el policía le dio un golpe con su bolillo.

El joven reconoció que estuvo mal haber entrado de forma irregular al sistema, pero indicó que el uniformado no debió pegarle. "Yo acepto que me pasé sin pagar el pasaje, pero el señor, al sacarme, me agredió la chaqueta, yo le alcé la voz, cómo lo haría cualquier persona, y él me dio la vuelta y me pegó", afirmó el joven.

Joven fue agredido por un uniformado tras colarse en una estación de Transmilenio en la troncal de la Calle 26 pic.twitter.com/ec8YpAJRpi — Un periodista más (@01PeriodistaMas) June 19, 2019

Luego del incidente, según La FM, el agente le dio la opción al joven colado: "Le estoy dando la opción de que se vaya y coja un bus". Los demás presentes en la estación protestaron, porque el auxiliar debió imponer un comparendo al colado en vez de golpearlo.

La Policía Metropolitana de Bogotá no dio respuestas sobre la presunta agresión.