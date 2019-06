Aparece papá de Jessy Quintero y asegura que le dañaron la vida a su hija

¿En entrevista aparece papá de Jessy Quintero y culpa papás de Colmenares de supuesto homicidio?

Uno de los programas más polémicos de Los Informantes se emitió el pasado domingo en Canal Caracol. Bajo el nombre de Colmenares: imágenes inéditas del expediente final que concluye este caso, la 'Nena' Arrázola, reconocida periodista reveló las imágenes del cadáver recién encontrado.

En el caño del Virrey, en el norte de la capital colombiana, un cuerpo de bomberos y policía ingresó hasta el caño, que según las investigaciones finales, fue el último lugar que vio a Luis Andrés Colmenares con vida.

Con las fotografías, se evidenció cómo el cuerpo de Luis Andrés, a quien en un inicio se dijo que fue asesinado, se contrae por las teorías de fiscales y jueces, con lo que determinaron que todo fue un accidente.

Las nuevas fotos del cuerpo de Luis Andrés Colmenares que estuvieron ocultas por nueve años aparecieron, pero causaron estupor entre sus familiares, que no dejaron de sorprenderse por lo que veían en el prime time de los domingos en el canal nacional.

Sin embargo, más allá de la publicación de las imágenes que se ha vuelto muy polémica, una fotografía en especial, llama la atención. Según el papá de Jessy Quintero, que dio entrevista al programa periodístico, una pierna fue la clave para que dijeran que todo fue un accidente.

Según la versión final de la Fiscalía, el joven habría caído al caño, pero tras la primera revelación de la Policía que no encontró el cadáver, se empezó a sospechar.Pero esta versión fue apoyada en entrevista por el papá de Jessy Quintero.

El hombre, que no aparecía en medios desde hace más de ocho años, en medio del juicio que se le realizó a su hija, aseguró que "nadie mató al niño Colmenares".

Orlando Quintero apareció en el programa para hablar sobre lo que fue la muerte más mediática del país, en lo que va de siglo.

En entrevista aparece papá de Jessy Quintero y culpa papás de Colmenares de "supuesto homicidio":

“Después de que él cae, posiblemente inconsciente pero vivo, se lo lleva el agua, queda atrapado en un hueco en el río, por un pie y muere ahogado”: Orlando Quintero #Colmenares #LosInformantes pic.twitter.com/R4hNo6OwLc — Los Informantes (@InformantesTV) June 17, 2019

Cuando fueron los primeros bomberos no pasaron el caño, no verificaron que el muchacho estaba ahí. Mi hija es inocente. Laura y ese muchacho Carlos son inocentes… Todos los muchachos de su alrededor son inocentes de una cosa que no existió. Fue una muerte accidental, traumática y violenta por cómo el muchacho se cae. Si hay alguien responsable de ese supuesto homicidio del muchacho, son los que hicieron el montaje… los que se encargaron de construir un delito que nunca existió", señaló el hombre a Nena Arrázola.

