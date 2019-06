"Miserable y mentirosa", la reacción de la familia Colmenares a fotos reveladas de su cuerpo

View this post on Instagram

Me entristece profundamente que no se respete el principio del equilibrio informativo; en #LosInformantes no solo nos invisibilizaron sino que revictimizan a nuestra familia. En nuestra sociedad no podemos seguir acostumbrados a que las víctimas seamos revictimizadas y que nada pase. Las víctimas exigimos respeto e igualdad, no es cuestión de estratos o de orígenes. A mi hermano lo asesinaron, así lo han reconocido los tribunales; sin embargo, los poderosos siguen demostrando de lo que son capaces: inoculan post verdad en los medios y torpedean procesos judiciales que están en curso. En la familia Colmenares sentimos que han irrespetado el cadáver de Luis Andrés y el dolor que nos siguen causando no nos detendrá para seguir buscando que la justicia actúe algún día.