La verdad de las fotos sobre carros derretidos por una ola de calor

Las impresionantes imágenes de los vehículos derretidos se publicaron luego de una dramática ola de calor en el Golfo Pérsico.

El verano en Kuwait, uno de los países más pequeños y ricos en el mundo, ha sido uno de los más fuertes en el mundo. Según varios medios, la temperatura ha llegado a superar los 60 grados centígrados (°C) bajo la luz directa, y un promedio de 48 °C. La imagen se ha hecho viral al mostrar que la ola de calor ha llegado a derretir automóviles y semáforos.

Así lo mostraron algunas cuentas en redes sociales. Según estas fotografías, se puede ver cómo el intenso calor ha derretido algunas piezas de vehículos. También se ve cómo el plástico de las señales de tránsito se ve fundido.

#Kuwait is the hottest country in the world! On Saturday ‘Kuwait recorded the #HighestTemperatures in the world’—reaching upto 63 degrees Celsius under direct sunlight! Car bumpers and signal light covers all Melted! #ClimateChangeIsReal #climatechange #MiddleEast pic.twitter.com/GlQXDcpFD5 — S.Saksi™ (@saksivarnan) June 15, 2019

Kuwait on Saturday recorded the highest temperatures in the world; reaching upto 63 degrees Celsius under direct sunlight, according to Al Qabas newspaper. pic.twitter.com/Hggn3yabho — its_mee (@Farahhun1) June 15, 2019

Pero las imágenes, en redes sociales, no corresponden a estas situaciones. En efecto, hubo semáforos derretidos durante la ola de calor en Kuwait. Pero estos se debieron a un incendio de un automóvil.

this is incorrect….

1. those cars were parked close to a fire in arizona not kuwait…

2. the melting traffic lights happened in kuwait but was as a result of a fire beneath them hope i have been helpful pic.twitter.com/Bou5DeF2Yp — cookiee (@browncookiee) June 16, 2019

Por otra parte, las piezas de los vehículos derretidas habrían sido causadas por otro incendio, pero este en Estados Unidos. El calor provocado por el fuego causó que los vehículos sufrieran deterioros.

Bruh this is fake. The above pictures of cars are actually from Arizona, United States. It was caused by some fire accident near by that the cars were parked at a distance were also melted. — Hari #Cr7 (@Indianaldo) June 16, 2019

Aún así, las altas temperaturas son reales, y han hecho un fuerte llamado para tratar de contrarrestar el cambio climático. Con temperaturas que bordean los 40 grados en regiones colombianas como Puerto Salgar y Barrancabermeja, el calor está muy cerca.