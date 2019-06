Inmenso hueco podría provocar cierre indefinido de la autopista Medellín - Bogotá

El cráter que apareció en la autopista Medellín – Bogotá corre el riesgo de provocar un cierre similar al de la vía al Llano.

Miles de vehículos que usan la autopista Medellín – Bogotá están en riesgo de un cierre permanente. La aparición de un inmenso cráter en la vía podría causar el cierre indefinido. El socavón, a la altura del municipio de Cocorná, preocupa a los vecinos.

Según Blu Radio, el hueco se produjo el pasado 7 de junio. Una tractomula se quedó varada en el sitio conocido como El Recreo, a causa de un hueco. Ahora, este creció al tamaño de una persona, y el terreno debajo de la casa asfáltica ha sido socavado.

Aparentemente, en el lugar se encuentra una cuneta que canaliza un arroyo subterráneo. La canalización fue taponada por la caída de material, por lo que el agua caída durante el invierno socavó el terreno. La Autopista Medellín – Bogotá tiene paso a un carril en este tramo. Esto, para la comunidad de Cocorná, ha causado serias afectaciones al turismo.

El secretario de Cultura y Educación del municipio, Edison Gómez, añadió que la emergencia habría sido provocada en parte por la falta de mantenimiento. "A pesar de los diferentes llamados de la comunidad y la Alcaldía, no hemos recibido ningún reporte oficial de Invías, encargada de la carretera, sobre si se va a intervenir o no. Además, este socavón no es el único problema de la vía. Hay más huecos y deterioro, lo que ha generado bastantes accidentes", dijo el funcionario.