El llamado del columnista tuvo más eco del que se pensaría inicialmente. Daniel Samper alcanza récord de firmas para que Uribe abandone la política.

El columnista de Semana creó una petición en Change.org que en las últimas horas superó las 242.000 firmas.

La meta es de 300.000, y aunque el número parece una meta ambiciosa, la petición es la más popular en la plataforma de recolección de firmas.

Daniel Samper alcanza récord de firmas para que Uribe abandone la política

¡La campaña #FirmoParaQueUribeSeRetire de @DanielSamperO en nuestra plataforma es tendencia en Colombia! Esta podría ser una de las peticiones más firmadas en el país. ¿Qué opinas? ¿Apoyarías esta petición? https://t.co/pSz7geiuPp RT 😱 — Change.org Colombia (@ChangeorgCO) June 14, 2019

La iniciativa surgió luego de el periodista Herbin Hoyos, simpatizante de Álvaro Uribe, iniciara una campaña para recolectar firmas que den paso a una referendo que acabe con la Jurisdicción Especial para la Paz.

Entre otras peticiones pedía que se revoque a los magistrados de las altas cortes y se reduzcan los congresistas.

En la petición, Samper se refiere a Uribe de la siguiente manera:

"Ex presidente Uribe: no más. Disfrute esta etapa de su vida con serenidad. Gócese a sus nietos. Usted ya hizo lo suyo. Permita que las nuevas generaciones vivan en un país en que las FARC sean un partido político y no una guerrilla sangrienta; un país que deje de estar dividido entre uribistas y antiuribistas".

También le dijo al senador lo siguiente:

"Su vida política merece terminar de una forma digna: no metiendo al país en un nuevo fango de odio y división. Permita que Colombia siga su curso mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. Retírese, descanse, sane”.

El columnista promovió su iniciativa en Twitter utilizando el ‘hashtag’ #FirmoParaQueUribeSeRetire, que en pocos minutos se volvió tendencia nacional. En menos de dos horas, la petición de Samper superó las 4.000 firmas.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar