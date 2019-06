5 cosas que debe saber sobre la cumbre del G20 en Osaka, Japón

Los días 28 y 29 de junio se celebrará la decimocuarta reunión del Grupo de los Veinte (G20) en el Centro Internacional de Exposiciones de Osaka, Japón. La cumbre de este año de los líderes más poderosos del mundo probablemente verá al presidente de Estados Unidos Donald Trump y al presidente chino Xi Jinping reunirse y hablar sobre la disputa comercial entre las dos naciones.

Metro conversó con Tristen Naylor, becaria de relaciones internacionales de la London School of Economics, para saber qué más se puede esperar de este gran evento.

1. ¿Qué esperar del G20?

"Creo que es poco probable que veamos algún movimiento sustantivo en temas importantes como el comercio y el cambio climático. Sin embargo, veremos anuncios sobre temas como la energía limpia, la salud mundial, la financiación de la lucha contra el terrorismo y la infraestructura. Como siempre en estas cumbres, no parece que los líderes se hayan reunido y se hayan ido sin nada, así que no faltarán los anuncios, pero el significado real de los mismos palidece en comparación con los efectos negativos de que Estados Unidos esté actualmente tan fuera de lugar en el libre comercio y el cambio climático".

2. ¿Algún detalle en particular?

"La gran historia será la reunión de Trump con Xi y la cuestión de si habrá una relajación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. No soy optimista, es posible que haya un indulto, pero no espero una gran resolución. Aunque haya una tregua, es poco probable que dure mucho tiempo, como ocurrió en la cumbre del año pasado en Buenos Aires. Lo mismo puede decirse de los aranceles que los estadounidenses han aplicado a los productos de otros países. Es posible que haya una pausa en la imposición de nuevas medidas proteccionistas -muy probablemente con respecto a los aranceles al acero y al aluminio sobre el acero japonés-, pero eso es probablemente lo mejor que podemos esperar. Dicho esto, no debemos perder de vista el hecho de que la guerra comercial es principalmente un fenómeno americano: el resto del mundo sigue liberalizando su comercio".

3. ¿Qué hay de las propuestas en el G20 para imponer un impuesto digital a los gigantes de la tecnología?

"Es posible, pero poco probable a corto plazo. En el mejor de los casos, sólo podríamos ver un planteamiento general en el que se esbocen los principios que subyacen a un impuesto de este tipo. La complejidad de la cuestión es un obstáculo importante: ¿en qué jurisdicción se gravan las ganancias de una empresa multinacional? ¿Dónde está su cuartel general? ¿Dónde se generan las ventas? ¿Dónde se encuentra su propiedad intelectual? Y el gobierno de Estados Unidos está haciendo todo lo que puede para evitar que se apliquen impuestos a sus grandes empresas de tecnología, no tanto para evitar que sean gravadas, sino más bien para asegurar que el gobierno de Estados Unidos recaude la mayor parte de esos impuestos".

4. También se espera que se discuta el tema de las criptocurrencias.

"Como líder en criptocurrency, Japón presionará por nuevas regulaciones, y espero que este sea un resultado de la cumbre que realmente sea sustancial, dando a todos los gobiernos fuertes incentivos para imponer reglas a la industria, desde limitar las salidas de capital, hasta prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".

5.¿Hay otras cuestiones importantes que mencionar?

"Los anfitriones japoneses han puesto mucho énfasis en lo que llaman 'flujo libre digital', básicamente, una Internet sin firewalls nacionales. Debido a que es un problema emblemático de los anfitriones, es probable que veamos algún tipo de anuncio. Pero no veo cómo puede ocurrir algo especialmente importante en ese frente con China sentada a la mesa. Otra complicación es que la India quiere gravar el flujo de información como medio de financiación del desarrollo. Por lo tanto, creo que lo más probable es que la cumbre de Osaka inicie una conversación sobre este tema para que las cumbres posteriores la retomen".