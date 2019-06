Varios uribistas difundieron el video. Marta Lucía Ramírez cayó en video de niños fumando en otro país y dice que le da "dolor de patria"

El periodista de corriente uribista Herbin Hoyos publicó un video de unos niños fumando en una esquina, escondiéndose de alguien que podría regañarlos.

La finalidad del video, para él, es criticar la decisión de la Corte Constitucional en donde deja consumir sustancias psicoactivas en parques y calles.

Al ver el video, la vicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez, retuiteó el trino diciendo: "Dolor de patria", asumiendo que el video había sido hecho en el país.

Al parecer, por la ropa que tienen los jóvenes y un video de Youtube que se dio a conocer, los hechos ocurrieron en la India, por lo que la tesis de Ramírez estaría errada.

Marta Lucía Ramírez cayó en video de niños fumando en otro país:

Dolor de patria !!!! https://t.co/8p8ObJiuSY — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) June 12, 2019

Las críticas a la vicepresidente no se hicieron esperar. En ellas afirman que el video no fue hecho en el país y que no estaban fumando marihuana.

Marta Lucía aún no borra el trino ni se ha disculpado por lo dicho.

Más parece tabaco que marihuana … A pero como el tabaco si es legal :v — Reptilian G. (@G_Reptilian) June 12, 2019

Señor Hoyos ese vídeo es de México, no de Colombia, denunciado su trino por falso y además buscando al dueño del vídeo por copyright … — La diosa de ese diablo 🥰🥰🥰 (@QueDiosaOdiosa) June 12, 2019

