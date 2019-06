Luis Carlos Vélez no entrevistará a Santrich porque tiene investigaciones pendientes

El exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", tomó este martes posesión de su curul como representante a la Cámara después de que el pasado 30 de mayo recobrara la libertad tras estar 416 días preso por un pedido de extradición de EE.UU. por narcotráfico, cuyo proceso sigue.

"Sí, hace un rato", respondió Santrich a la pregunta de periodistas sobre si ya se había posesionado.

El trámite se cumplió en un acto privado a las 08.00 hora local (13.00 GMT) en la oficina del segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Atilano Giraldo, en donde Santrich estampó su firma en el papel que lo acredita para hacer parte de la Comisión Séptima de esa corporación.

"Tengo que ir primero a la Corte Suprema de Justicia para responder y cumplir con los requerimientos de esa instancia judicial", comentó Santrich sobre la posibilidad de participar hoy en su primera sesión como congresista.

La curul le fue asignada a Santrich en julio del año pasado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el anterior Gobierno colombiano y las FARC, hoy transformadas en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Pero a muchos la noticia no les suena. Por ejemplo, el director de La F.m., Luis Carlos Vélez, polémico periodista, aseguró que no entrevistará a Santrich porque tiene investigaciones pendientes y que sus indicios como narcotraficante, se lo impiden.

He tomado la determinación de no entrevistar a Jesus Santrich en @lafm hasta que sus investigaciones terminen. Las acusaciones y pruebas en su contra lo muestran como narcotraficante. Su posesión no le da salvoconducto de responder a las autoridades #LaFMSantrichCongresistaEs

— Luis Carlos Vélez (@lcvelez) June 11, 2019