La terrorífica razón por la que hombre descuartizó a su tía

Hombre de 49 años mató y descuartizó a su tía para no pagarle un dinero

Estuvo preso por nueve años. Por porte de armas, por hacer parte de un asesinato en Barranquilla y por concierto para delinquir. Jorge Eliécer Vélez Amador, de 49 años, pagó su pena y salió a la sociedad para refundar su vida.

Sin embargo, las oportunidades que su misma familia le dio para que se reincorporara y pudiera iniciar su nueva vida, terminaron por cegarle la existencia a su tía de 70 años, a quien Jorge Eliécer mató indiscriminadamente.

Con un arma cortopunzante le quitó la vida, pero en un intento por ocultar las evidencias, la desmembró en su propio apartamento. Todo, por no pagarle un dinero con el que el hombre de mediana edad iniciaba su nuevo rumbo.

El viernes pasado se registró el fatídico asesinato que Jorge Eliécer reconoció, pero los detalles son muy escabrosos.

Luego de asesinar a la hermana de su mamá, Vélez decidió quitarle las extremidades y alcanzó cargar con ellas hasta una tienda del sector, más específicamente en el barrio El Recreo, en Barranquilla.

Pidió a tendero que guardara una bolsa llena de carne, en la que transportaba las piernas de su tía.

El hombre aceptó los cargos, se entregó voluntariamente y aseguró que todo se debía a problemas económicos.

“Pido perdón a Dios, a mi familia, a la justicia, a todo el mundo, no sé que pasó. Me dejé llevar por problemas económicos que tenía. Estoy muy arrepentido y me allano a los cargos”, manifestó en la audiencia.

Pues el hombre estaba encargado de administrar un dinero que su tía Aracelis le encargó para prestar y cobrar con intereses.

“Entre las 10:00 de la mañana y 4:00 de la tarde probablemente el señor Amador mató a su tía. Todo tras propinarle lesiones que al parecer se cometieron con armas cortantes. El cadáver lo descubre un vigilante y el administrador cubierto en una alfombra con signos de desmembramiento. Usted llevó dichas extremidades hasta una tienda en el barrio El Recreo. En un registro que se llevó en su vivienda, la Policía halló la vestimenta que usted usó en ese momento: camiseta oscura y jeans que, al parecer, tienen manchas de sangre humana. En el lugar se halló un mazo de hule y en su vehículo se halló una cuerda que fue usada para el hecho. Usted atentó contra su tía para no pagarle un dinero que debía. Usted obró con premeditación y sabía que estaba matando a su tía”, señaló el fiscal Elkin Chiquillo Povea.

