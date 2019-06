Burlas por fallida marcha uribista contra las cortes a la que no fue casi nadie.

Desde el corazón del uribismo se propuso la semana pasada una movilización para protestar contra la Corte Suprema de Justicia, por el fallo que exime de responsabilidad a quienes sostengan relaciones sexuales con menores de edad que no lo parezcan y contra la Corte constitucional por permitir tomar y consumir estupefacientes en la calle.

Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, por medio de su cuenta de Twitter llamó a los colombianos para que se manifestaran y así fue como el domingo, se dio la movilización.

Sin embargo, esta no fue un éxito como se esperaba, sino que por el contrario, resultó siendo un rotundo fracaso.

Medios de comunicación reportaron a no más de 70 personas caminando por las calles bogotanas, en lo que se convirtió en motivo de burla de parte de los opositores, que repararon en el menor número de colombianos que asistieron al llamado del senador del Centro Democrático.

Uribe no asistió a la marcha y luego de los reportes de lo que fue la no muy concurrida manifestación, salió al paso a decir que no fue quien convocó la movilización a pesar de que en pasados días estuvo atizándola por medio de su cuenta de Twitter.

Los colombianos no perdieron el tiempo y ante la marcha, no tardaron en hacer memes y chistes que se volvieron tendencia en cuanto a las burlas por el pocovolumen de convocatoria.

Burlas por fallida marcha uribista contra las cortes:

“Masiva” marcha contra las Cortes…. 😴😂😂😂

(Promedio de edad: 50-60 años) pic.twitter.com/ZReg17J65W — Juan Camilo (@meazza1990_) June 9, 2019

Atención, la marcha uribista bloqueó el metro de Bogotá, ya no se puede ir al malecon del río… hay venados asustados, postes sucios. El caos se apodera de la ciudad. — Camilo Jiménez Varón (@JimenezVaron) June 9, 2019

Colapsado el centro de Medellín con la marcha Uribista contra "las cortes mafiosas" https://t.co/Jyb9mJtAWf — Manu (@mane9999) June 9, 2019

Primeras imágenes de la marcha uribista contra la Corte. Opinión, información y análisis en https://t.co/L0I8buqgkQ Una caricatura de @acidacartoons pic.twitter.com/n9XivQCnxz — La Oreja Roja (@LaOrejaRoja) June 9, 2019

Uribistas preparándose para la marcha de mañana pic.twitter.com/qjJ4H5YxM3 — Movimiento Naranja (@MovNaranja3) June 9, 2019

Multitudinaria marcha convocada por Uribe contra las cortes. 😂🤣 pic.twitter.com/q7eiJdmMOK — jennygiraldo (@jennygiraldo) June 9, 2019

Salí a la marcha del Uribismo porque necesitaba estar solo. — CharlesMarilyn (@CharlesMarilyn) June 9, 2019

