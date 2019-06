Músicos tocan canción de Titanic mientras centro comercial se inundaba

Es verdad que existe gente creativa en esta vida y un grupo de mariachis mexicanos esta vez son la prueba de ello. Todo comenzó en México, al interior del centro comercial Plaza Patria, donde comenzó a caer una gran cantidad de agua desde el techo al primer piso del recinto, en medio de una de las plazas centrales.

Los visitantes del recinto decidieron grabar la impresionante situación cuando algo más les llamó la atención, la decisión de los músicos que estaban en ese momento sobre el escenario del centro comercial, quienes empezaron a tocar la canción de Titanic "My heart will go on".

En el video compartido en las redes sociales y que rápidamente se volvió viral se escuchan las risas de quienes eran testigos de la extraña situación, quienes no podían creer que los músicos hayan decidido bromear con la inundación.

Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I’M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5 — Cagua lulco (@EsauGv) June 9, 2019

La señora del aseo

Pero no sólo el tema musical llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

Porque en medio de la emergencia aparece una señora encargada de la limpieza y decide emplazar su balde de trabajo bajo nel enorme chorro de agua, para recolectarla.

La situación también quedó grabada y los tuiteros no pudieron evitar reírse y hacer bromas por la extraña forma de la señora de hacer frente a la enorme inundación que se registraba.

"La señora poniendo una cubita soy yo intentando arreglar mis problemas", escribió una joven en el video.

"Cada vez que me sienta inútil pensaré en esa mujer que pone el cubo jjajajajajaja", agregó otro.