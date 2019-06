Con una canción de rap, cantante confesó el asesinato de comerciante

Yersey Tami es un santandereano, que ingresó al mundo del rap y el género urbano hace muchos años. El padre de dos hijos, del que no se conocía hace tiempo, apareció en sus redes sociales y entregó un demoledor mensaje.

Publicó su más reciente canción, un rap con el que terminó por confesar que es el asesino de un comerciante del Centro Comercial Panamá que se ubica en un sector popular de Bucaramanga.

La víctima, Camilo Castellanos Rangel, fue asesinado y el confeso asesino, señaló que lo hizo "por problemas pasionales".

Tami, asegura que se entregará a las autoridades y purgará su pena.

“Mi gente este tema es el último por una larga temporada. Quiero que lo compartan para que todo mundosepa que mi hijo Luian es mi hijo, no de ningún otro. No se dejen engañar por los medios, en este vídeo le confirmo que es mi familia, que son mis hijos y nadie puede quitármelos excepto Dios. Quiero que sepan que asesiné por amor por recuperar lo que es mío, mi familia, que todos los que vean este vídeo se enteren de la verdad que mi niño y mi niña son míos de ningún otro becerro. Los quiero mis fieles seguidores, me voy por una larga temporada pero no los olvidaré. Espero no me olviden, los llevo siempre de 'cora' (corazón) mi gente", afirmó en sus redes sociales.