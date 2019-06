Joven denuncia nuevo caso de abuso sexual en un bus de Bogotá

Una semana después de que una mujer fuera abusada en un bus intermunicipal, se conoció otro caso de abuso sexual en un bus.

Una joven fue víctima de abuso sexual en un bus del sistema TransMilenio. La víctima denunció el caso mediante un video en sus redes sociales. Publicó además una foto del presunto agresor, en medio de lo que sería otro caso de abuso sexual en el transporte público.

Según la narración de la joven, tomó un bus de la ruta L18 entre las estaciones Calle 187 (de la Troncal Norte) y Calle 57. La joven se sentó y a su lado se acomodó un hombre con unos costales, que según la narración, tendría unos 57 años. "Cada que pasaba el recorrido yo veía que el tipo me arrinconaba más hacia el lado derecho", dijo.

La joven resistió durante varios minutos la situación, hasta que no aguantó más al llegar a la estación Pepe Sierra. "Cuando voy a mirar, el tipo ya estaba metiendo su mano entre mi entrepierna. Cuando voy a reaccionar, el tipo saca un cuchillo, me lo pone en la pierna izquierda para que me quedara callada y no dijera nada", aseguró.

"El tipo me empieza a manosear de una manera terrible (…) yo me puse muy pálida, no sabía cómo reaccionar", dijo. Asegura que los demás pasajeros no vieron esto pues estaba tapada con los costales y su propia maleta.

Cuando el hombre iba a intentar meterle la mano al pantalón, la joven víctima de abuso sexual en un bus gritó. "Las personas que estaban a mi alrededor comienzan a gritarle un poco de cosas. El tipo se puso blanco (sic) y dice que no sabe lo que estaba pasando, que él tenía un problema y que era loco".

La narración concluye asegurando que la joven no sabía de qué estaba hablando. Asegura que lo vivido "es demasiado degradante como mujer". Y concluye con una foto y un llamado para que, si alguien conoce a esta persona, le comunique su identidad, para poner una denuncia penal.

Este es el tipo. Por favor anúdenme. pic.twitter.com/NC5WjgB9SY — LR🐘. (@_lrojas1) June 5, 2019

Este sería el segundo caso de abuso sexual en un bus de transporte público de Bogotá en los últimos días. La semana pasada se conoció un caso en un vehículo intermunicipal entre Mosquera y Bogotá.