Un hombre dice que se siente como un perro y quiere ser reconocido como un 'transespecie'. Es decir, como una mezcla de dos especies: humano y animal.

Se trata de un británico de 32 años, que quiere ser el primer hombre en vivir la vida como un perro dálmata.

Él se presentó en el programa británico This Morning y sin duda impactó a los televidentes.

Contó que se llama Tom Peters, pero desde que es un animal se llama Spot.

Tom vivía con su esposa, pero al convertirse en animal se separaron. Sin embargo, es ella quien cuida de su nueva “mascota” y, de hecho, lo acompañó en el programa.

Este hombre dice que se siente como un animal y por eso quiere ser reconocido como un 'transespecie’.

Agregó que desde hace cuatro años empezó a sentirse diferente y desde entonces se comporta como un perro. Él camina en cuatro patas, come comida de perros, duerme en su caseta y ladra cuando algo no le gusta.

De hecho, tiene una serie de trajes que usa para mejorar su apariencia comoperro.

El hombre ha contado ante la divertida mirada de los presentadores que hace años que vive “como un perro”. Más concretamente como un dálmata: camina a cuatro patas, come pienso para perros, duerme en una caseta y, cómo no, ladra cuando se enfada. Tom no ha ido solo al programa: le acompañaba su ex mujer.

“El primer accesorio que tuve, cuando descubrí la vida del cachorro, fue un collar naranja y una correa. A lo largo de los años he recopilado muchos trajes y accesorios para perfeccionar mi apariencia dálmata”, dijo el hombre/perro.

