La nueva columna de Daniel Coronell que publicó en un medio inesperado

El lunes pasado muchos extrañaron recibir su Revista Semana y no encontrar en las últimas páginas la columna de opinión de Daniel Coronell. Sin embargo, el periodista volvió a escribir y esta vez para un medio de comunicación inesperado. Esta es la nueva columna de Daniel Coronell.

Se tituló 'Daniel Coronell: El precio que pagué por preguntar' y fue publicada en The New York Times.

Sí, el mismo medio que publicó el reportaje que fue, indirectamente, el motivo del despido de Coronell.

En la columna el periodista colombiano cuenta qué fue lo que sucedió en Semana. Recuerda que un día antes del cierre le informó al editor de la revista que publicaría una columna cuestionando a la misma casa editorial por no haber publicado la información que sí publicó The New York Times.

"Me causó inquietud que el país hubiera tenido que enterarse por un periódico estadounidense. Por eso publiqué en mi cuenta de Twitter este mensaje: El diario @nytimes cumple con el deber de informar que le correspondería al periodismo colombiano. Gracias @nytimes por el ejemplo", escribió.

Y luego aseguró que era muy triste decirlo pero Semana, "mi propia casa editorial, tenía conocimiento de estos documentos tres meses antes de la publicación del Times. Había tenido también acceso a las mismas fuentes, y a algunas adicionales, pero no había publicado la historia. La Silla Vacía, un respetable portal periodístico, informó al público sobre esta omisión de Semana".

El diario americano aún no ha confirmado que el columnista colombiano haya sido contratado para escribir con regularidad, pero desde ya la nueva columna de Daniel Coronell generó cientos de comentarios positivos.

