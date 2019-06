Amenazan de muerte a diputada que pidió bolillazos para hinchas de Millonarios

Luego de los desmanes protagonizados por hinchas de Millonarios en la ciudad de Santa Marta, varios fueron los que propusieron penas ejemplificadoras, pero otros propusieron justicia por mano propia.

Este fue el caso de la presidenta de la asamblea departamental de Magdalena, Claudia Patricia Aarón, que ante los micrófonos de la emisora Blu Radio, de manera enfática, pidió que se le partiera la cabeza a los hinchas con un bolillo.

La explosiva declaración la entregó luego de los desordenes y crímenes cometidos por varios delincuentes hinchas de Millonarios en Santa Marta, previos al partido por semifinales de la Liga Águila, en el que el equipo albiazul enfrentaba al Unión Magdalena.

“La autoridad debe ser fuerte. […] Es que no es nada un bolillazo en la cabeza que le dé un policía [a un hincha] frente a un puñal que le metió en la yugular uno de esos desadaptados”, dijo Aarón.

Ante la pregunta de Néstor Morales, sobre si eso no era incitar a la violencia, la diputada manifestó que pedía justicia.

“Lo único que he pedido es mano dura. No puede ser que después de que vienen y le pegan a una mujer como un balón de fútbol, que casi la matan a plena luz del día, se van muy tranquilos y todavía no sabemos ni quiénes fueron, ni los individualizan”, manifestó.

Sin embargo, estas declaraciones le terminaron trayendo problemas, pues el martes en la tarde, la mujer fue abordada por una moto con dos tripulantes que le amenazaron de muerte.

Según la mujer, uno de los hombres la abordó y le dijo "Te tengo identificada y te voy a matar", señaló la mujer ante la Fiscalía.