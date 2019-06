Todo inició en Reddit y Twitter, y se dio a conocer gracias a las publicaciones de un músico. Video: MacBook Pro explota de la nada a un músico.

El hombre quien se conocer bajo el nombre de White Panda, comenzó a publicar fotografías y videos de un incidente que tuvo.

En las publicaciones afirma que su MacBook Pro de la nada comenzó a incendiarse.

En el video que se ha vuelto relativamente viral puede verse lo que sucedió segundos después del fuego.

Con el portátil tirado en el suelo, lanzando mucho humo y quemando parte de la superficie de madera del suelo.

My MacBook Pro exploded today during normal use. No injuries, luckily. Some damage to the house. Could have been worse – good thing I wasn’t on a plane.

Very curious to see how @Apple responds.@MacRumors @TechCrunch @9to5mac pic.twitter.com/pjmpv5Mx9b

— White Panda (@whitepanda) May 29, 2019