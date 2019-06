Hombre murió porque al intentar ir al hospital, otros impidieron que arrancara el carro:

View this post on Instagram

En medio de riña en un billar perdió la vida, Nayar Romero Maldonado, 26 años. Los hechos se presentaron en el estacionamiento de Billares Golden, carrera 43 con calle 79B, al norte de Barranquilla. La víctima fatal luego de recibir un impacto de bala en el pecho y otro en el brazo izquierdo, intentó trasladarse en un automóvil a un centro de salud pero sus agresores con tacos de billar atacaron el vehículo y lo impidieron. Minutos más tarde, llegó la policía, Romero Maldonado fue llevado al Hospital Metropolitano, donde falleció. Por la muerte de Romero, fue capturado Hernando Rafael Consuegra Pertuz, 50 años, quien recibió una herida de puñal en el abdomen.