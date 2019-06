Habló mujer brutalmente golpeada por barristas de Millonarios en Santa Marta

Luego de pasar un fin de semana internada en el hospital, la mujer que se volvió protagonista por la golpiza que le propinaron hinchas de Millonarios, habló sobre la agresión que sufrió.

Maryuris Correa, la joven, contó que no cree que nada de lo sucedido en la capital del departamento de Magdalena, se deba a un tema de barras, pues no llevaba camiseta del Unión Magdalena.

La mujer que trabaja en un puerto, contó que pasaba por un barrio, y que unos barristas empezaron a gritar cosas sobre el Unión Magdalena, ante la respuesta de Maryulis, que dijo que "llegaban a armar problemas", los delincuentes desataron su ira sobre la mujer.

"Ellos sacaron cuchillos y nos tiraron piedras. Nos defendimos, pero ellos eran mayor en número", señaló la mujer a la emisora Blu Radio.

Correa cuenta que inconsciente le apuñalaron una pierna, la cabeza y le golpearon el rostro en repetidas ocasiones. Le partieron las costillas y por esto, en la EPS, le dieron incapacidad por 20 días.

Sin embargo, ella asegura que deberían ser más, pues siente que no puede respirar y el tema de las costillas le preocupa. La mujer dice que lo que salvó su vida fue que los hechos ocurrieron en la claridad del día.

"Yo me tropiezo y me caigo, ahí es donde ellos me cogen y me golpean. No actuaron más porque estaban pasando autos, sino me hubieran matado ahí", afirma.

La joven señala que interpondrá la denuncia, pues el día que lo hizo, no obtuvo respuesta por parte de la policía, que la mandó a la casa a descansar.

Ya tiene identificados a los sujetos que podrían afrontar penas de cárcel por tentativa de homicidio.

A pesar de que los barristas no tenían camisetas, la mujer señaló que por los tatuajes en el cuerpo y por los mensajes que le gritaban, se identificó que sí son hinchas del club bogotano.