La víctima es Neyla Liceth Rodríguez Gutiérrez, una mujer colombo peruana que se sometió a una liposucción y una cirugía de aumento de glúteos en un spa en el barrio El Poblado, en Medellín. Mujer murió en Medellín tras someterse a una cirugía estética.

El procedimiento costó $2.800.000 y se lo había regalado su hermana. La mujer admitió que le parecieron llamativos los bajos precios y la publicidad del sitio a través de Internet.

La hermana de la víctima, Keyla Rodríguez, también contó a RCN Radio que después del procedimiento el estado de salud de Neyla se había complicado, y que cuando entró a la sala de cirugía estaba sangrando el color de su piel era muy amarillo.

Tras esto, pidió a quienes la estaban interviniendo que la trasladaran a un hospital, pero el personal se negó porque supuestamente tenía la situación bajo control.

"Yo entré donde estaban operando a mi hermana y ella estaba llena de sangre y amarilla. Llamé al 123 porque la clínica no quería llevar a mi hermana al hospital. El médico nos había dicho que la iban a mantener despierta y que tenían todas las herramientas. Nos quiso dar a entender que nos iba a dar plata para no hacer escándalo", dijo Keyla Rodríguez.

Neyla era psicóloga, vivía hace una década en Colombia y tenía tres hijos de 14, 9 y 7 años.

El lugar fue clausurado mientras se adelantan las investigaciones. El sitio era un spa en el que no tenía permiso de llevar a cabo procedimientos quirúrgicos, pues no tienen que ver nada con cosmetología y las condiciones de salubridad no son óptimas.

