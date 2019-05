Mujer denuncia que fue abusada en un bus de Mosquera a Bogotá

La joven viajaba en un bus de Mosquera hacia Puente Aranda cuando fue víctima de manoseos.

El viaje en un vehículo intermunicipal desde el municipio de Mosquera hasta Puente Aranda fue una pesadilla para Nicol Reyes. La joven, que se quedó dormida dentro del bus, fue manoseada y amenazada con arma blanca.

La joven tomó este miércoles en la mañana un bus de Mosquera a Bogotá, con dirección a la calle 13. Luego se quedó dormida y, según narró a Noticias RCN, se despertó al darse cuenta que la estaban tocando. Un hombre tenía su mano entre las piernas.

Me despierto porque siento que me están tocando (…) me doy cuenta que el tipo tiene su mano en medio de mis piernas”, relató. Durante más de una hora y media, debido al fuerte trancón en la calle 13, fue abusada.

Cuando intentó reaccionar, el hombre le mostró un arma blanca y la siguió abusando. "Entonces yo quedo fría, no sé qué hacer", narró a Noticias RCN. Los abusos solo se detuvieron cuando el agresor se bajó, ya en el puente de la Avenida 68. Allí, el hombre huyó con dirección hacia el sur.

Reyes, quien también narró el caso de abuso en su cuenta de Twitter, pidió respuestas a las autoridades. Con la ayuda de cámaras de seguridad, se espera que se pueda encontrar al abusador.