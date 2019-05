La amenaza de un extraditado contra el exesposo de María Mónica Urbina

Un audio podría dar nuevas pistas sobre el asesinato de José Guillermo Hernández, exesposo de María Mónica Urbina.

El ganadero que fue asesinado el pasado 2 de mayo en Uberaba (Brasil) era reconocido por sus fincas. También, por haber sobrevivido a tres atentados. La muerte del exesposo de María Mónica Urbina, señorita Colombia 1985, parecía otro intento de robo más: aparentemente un ladrón habría tratado de hurtarle su reloj Rolex y le disparó al rehusarse. Pero un audio revelado por la revista Semana podría indicar otra cosa.

La grabación habría sido hecha por Hernández luego de que su casa en Valledupar fuera quemada, en 2011. Según la familia de José Guillermo 'Ñeñe' Hernández, el responsable habría sido Carlos Rodríguez Gómez.

El hombre poseía una boutique en la capital del Cesar, pero había sido extraditado a Estados Unidos en 2008 por lavado de activos. También manejaba negocios de prestamista y habría sido socio de 'los Rastrojos' o 'los Comba'.

El problema directo vendría por dos partes. Un hijo de Rodríguez fue asesinado frente a la boutique, el día anterior al atentado contra la casa del ganadero. Hernández fue sindicado con otras dos personas del asesinato, que iba dirigido contra Carlos Rodríguez y no a su hijo.

La segunda dificultad vendría de un préstamo a un presunto amigo de Hernández, conocido como Peco González. Habría recibido prestados 1000 millones de pesos, pero se voló durante tres años sin pagar la deuda. En un encuentro, el exesposo de María Mónica Urbina habría hablado de este negocio.

"No importa cómo sea, mi plata me la buscas", dice Rodríguez en el audio. "Si a mi me llega a pasar algo el responsable eres tú. Ya mi familia sabe", responde Hernández. "Hágale, dígale a su familia que soy el responsable. Hágale, hágale, que yo soy el responsable", le responde Rodríguez.

Aunque el caso ocurrió en 2011, preocupa a la familia del 'Ñeñe' una frase dicha posteriormente. "Yo voy pa‘ lante. No soy de los que se arruga porque yo trabajo es con puro bandido".