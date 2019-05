¿Qué pasará con la columna de Daniel Coronell luego de su salida de Semana?

El futuro de la columna de Daniel Coronell quedó flotando luego de que la revista Semana decidiera prescindirla.

Uno de los momentos más importantes del fin de semana, para miles de lectores, era la publicación de la columna de Daniel Coronell. La página que solía tener en la revista Semana fue cancelada este martes por su propietario, Felipe López. Ahora todos sus lectores esperan ver qué puede suceder.

Según el propio columnista, el anuncio de su salida de Semana le ha hecho replantear el futuro de su columna. "La decisión me tomó por sorpresa, por lo que todavía no he pensado cuál es el paso a seguir", dijo.

Una de las opciones que se podría plantear es que la columna de Daniel Coronell se convierta en el centro de un nuevo medio digital. El director de Univisión Noticias no lo descartó. "Una de las opciones es trabajar los temas que planteábamos para futuras columnas con algunos colegas, adelantar estas investigaciones", dijo.

Otra opción podría ser la presencia en otros medios. "He recibido dos ofertas muy honrosas para mantener mi columna".

Pero la más importante es que el periodista no está seguro de querer seguir con la columna. "Quiero saber si sigo haciendo columnas o si me quiero callar. También es una opción mantener mi silencio, como un monje cartujo", aseguró.

A pesar de esto, los lectores quedarán tentados con la columna que iba a ser publicada este domingo, en vez de la pregunta sobre la investigación de Semana. "La columna que originalmente iba el domingo tendría grandes consecuencias sobre el país", aseguró Coronell.