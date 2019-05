Dueño de Revista Semana canceló la columna de Daniel Coronell

Despiden a Daniel Coronell por criticar a Revista Semana y retiran su columna de opinión.

Luego de las polémicas suscitadas en la revista Semana, la publicación política impresa más grande del país, por la no publicación de la investigación sobre las directrices del Ejército que podrían conllevar a falsos positivos, un columna de Daniel Coronell desató preguntas.

El periodista y columnista, que en su más reciente columna cuestionó el papel de la publicación al no entregar la información sobre la investigación que sí publicó el The New York Times, informó este martes en la tarde, que cancelaron su espacio.

"Felipe López, fundador de Revista Semana me acaba de comunicar la decisión de la empresa de cancelar mi columna. Le agradezco a él, a Alejandro Santos Rubino y especialmente a los lectores por estos años", comunicó el periodista en su cuenta de Twitter.

La decisión no ha calado muy bien en el mundo de las redes sociales, en donde tildan a la publicación de censuradora y ya muchos amenazan con bajarse de la suscripción y limitar su pago.

Felipe López, fundador de @RevistaSemana, me acaba de comunicar la decisión de la empresa de cancelar mi columna. Le agradezco a él, a @asantosrubino y especialmente a los lectores por estos años. — Daniel Coronell (@DCoronell) May 28, 2019

Más de 1000 comentarios acompañan al periodista, en donde le expresan su apoyo y en donde afirman que todo tiene que ver con hilos políticos que se mueven en favor del Gobierno.

Sin embargo, no deja de causar inconformismo que el director del medio, Alejandro Santos Rubino, el fin de semana, señaló que respetaban y defendían la libertad de prensa, incluso de sus columnistas que criticaban a la casa editorial.

