Honduras y Nueva Zelanda debutan en el Mundial Sub-20 en Polonia

Inició el sueño mundialista. Varios combinados abrieron el telón. Senegal goleó a Tahití, Italia se impuso sobre México, Japón y Ecuador no se sacaron diferencias y Colombia venció a los locales. Ahora, es el turno de la bicolor y de los kiwis. (El link para Ver Honduras VS Nueva Zelanda Sub-20 EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

El Arena Lublin albergará este interesante compromiso. Y es que tanto Honduras como Nueva Zelanda tienen experiencia y largo recorrida en mundiales de esta categoría. Por eso, se espera que ambos dejen lo mejor de sí en el terreno de juego y ofrezcan un verdadero partidazo.

Además, las dos escuadras son conscientes de que compartir el Grupo C junto a Uruguay no es fácil. Razón por la que deben sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no sufrir la presión de los charrúas.

Ver Honduras VS Nueva Zelanda Sub-20 EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 24 de mayo

Hora: 11:00am

Canal 1: Directv Sports+ (Haga clic acá para ver la señal online)

Link 2: (Haga clic acá para seguir el partido online)

