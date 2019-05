En pasados días la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la plataforma digital. ¡Se cansó! El fuerte mensaje de Vargas Lleras para que Rappi no le envíe más promociones y ofertas.

La aplicación Rappi fue sancionada en pasados días por la SIC debido a que estaría incumpliendo normas establecidas por la Ley de Protección de Datos.

Por medio de su cuenta de Twitter, el exvicepresidente decidió lanzar un mensaje en el que felicitaba a la SIC por su decisión.

"Hizo bien la @Sicsuper en multar a @RappiColombia. Es un total abuso a la privacidad, entran mensajes ofreciendo promociones a los que alguna vez solicitamos el servicio." escribió en su cuenta.

Además en la publicación Lleras le envía un fuerte mensaje a Rappi para que no le envíe más promociones y ofertas a su celular.

"@RappiColombia les ruego NO me envíen un mensaje más, no estoy interesado en promociones, ni en ofertas.".

Hizo bien la @Sicsuper en multar a @RappiColombia. Es un total abuso a la privacidad, entran mensajes ofreciendo promociones a los que alguna vez solicitamos el servicio. @RappiColombia les ruego NO me envíen un mensaje más, no estoy interesado en promociones, ni en ofertas. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) May 24, 2019

