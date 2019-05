Uno de los calificativos que más le dicen al expresidente. Álvaro Uribe responde qué siente cuando le dicen Paraco.

En una entrevista que Alvaro Uribe concedió para Blu Radio, Vanessa de la Torre le indagó sobre el tema.

Todo empezó al inicio de la entrevista, cuando le preguntaron al exmandatario acerca de la manera, en que algunos colombianos, se referían a él.

Uribe contestó que "cuando yo voy por la calle algunos muchachos me dicen Uribe y no falta el que me diga 'paraco', ¿cómo te parece?”.

Fue en ese momento que la periodista aprovechó para preguntarle qué sentía cuando le decían 'paraco' y esto fue lo que respondió.

“Me duele que a la nueva generación no le hayan dicho cómo era el país del 2002 y cómo mejoró al 2010 y crean imaginarios sobre infamias. Me duele que a la nueva generación no le hayan dicho que cuando yo llegué a la Presidencia una tercera parte del país estaba en poder de la guerrilla, una tercera en poder de los ‘paras’ y el resto estaba en riesgo”.

A Vanessa le pareció que el senador había evitado responder puntualmente a la pregunta que le hizo, fue por esto que le reiteró el tema.

“En lo personal no me duele nada. Uno va llegando a unos momentos de la vida en los que se desprende de esas sensibilidades. Me preocupa por la nueva generación, por mi familia, por mi señora, mis hijos, mis nueras, mis nietos”, contestó Uribe.

A continuación podrá ver la entrevista completa:

El senador Álvaro Uribe Vélez habló con Vanessa De La Torre en #MesaBLU sobre la actualidad económica, política y social que vive Colombia Posted by Blu Radio on Thursday, May 23, 2019

Álvaro Uribe responde qué siente cuando le dicen Paraco.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.