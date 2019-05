Un senador de EE. UU. pide pruebas de acusaciones de Cabal contra periodista de The New York Times.

Patrick Leahy se refirió desde su Twitter al reciente trino de la senadora colombiana María Fernanda Cabal.

Específicamente a la insinuación que ella hace sobre un posible pago que recibió el periodista por sus reportajes.

Esto despertó indignación en Estados Unidos y por eso el senador escribió:

"El gobierno de Duque debería pedir prueba inmediata de la acusación infundada por un senador colombiano contra el periodista del New York Times, y si la prueba no es inminente, emitir una denuncia pública".

(1 of 2) The Duque Government should immediately demand proof of the unsubstantiated accusation by a Colombian senator against a New York Times journalist, and if proof is not forthcoming, issue a public denunciation.

— Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) May 21, 2019