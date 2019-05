Desde que se conoció el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares no se ha parado de hablar de ella. Psíquica lee las cartas a Andrés Colmenares y sus declaraciones impactan.

El caso ha sido tan relevante, no solo en Colombia sino a nivel mundial, que la plataforma Netflix le realizó una serie.

Y es que a pesar de los años se sigue hablando del caso y realizando especulaciones de lo que ocurrió esa noche del 31 de octubre.

Ahora una vidente conocida como Vieira Vidente, quien tiene un canal en Youtube, ha decidido leerle las cartas al fallecido joven.

"Veo que a él le tenían mucha envidia, unos cuantos amigos, yo no veo que fue uno nada más", son las palabras con las que la vidente inicia su polémico video.

"Estoy hablando de tres chicos y una hembra"… "siempre querían saber dónde él estaba, dónde, cuándo, a qué hora y con quién andaba, todo esto por la envidia", dice la vidente en su video.

La mujer asegura que leyendo las cartas logrará despejar muchas dudas que se tienen aún en este caso.

Viera comenta que colmenares mantenía secretos y no era sincero con su familia, les ocultaba detalles de su vida.

"A uno de esos tres chicos él le dijo de un plan que tenía, cosas que él quería hacer el día de mañana, eso hizo, que como por envidia le quitaran la vida"

"Yo no veo que él se cayó por ningún lado, no veo que a él alguien como que lo empujo, no, no, no, aquí las cartas me están diciendo… la noche que a él lo asesinaron… yo veo aquí que a él le pegaron como siete veces en su cabeza", son las palabras que más han impactado del video.

Estas declaraciones de la vidente han dado de qué hablar, reviven el caso que ha dejado sin palabras a muchas personas.

La mujer asegura que Colmenares no sabe que está muerto y le envía un mensaje a sus familiares para que lo ayuden.

"Él no cree que murió, está en el entorno espiritual, me gustaría si alguien le puede hacer llegar este video a la familia de él… le pongan unas rositas blancas, a biblia, un rosario, un vaso con agua trasparente, la foto de él y una veladora por nueve días para que él se eleve".

Las afirmaciones de la psíquica han impactado y han generado todo tipo de comentarios.

A continuación dejamos el video completo de las declaraciones que hace la psíquica al leer las cartas a Luis Andrés Colmenares.

Psíquica lee las cartas a Andrés Colmenares y sus declaraciones impactan.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.