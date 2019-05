La tremenda pelea entre Martín y Esteban Santos con Vicky Dávila por una columna de opinión que publicó la periodista.

El texto salió publicado en la revista Semana y en él habla del proceso de paz que logró Juan Manuel Santos.

Señala Dávila que “vamos directo a un fracaso mayor en la lucha contra el narcotráfico” mientras que el exmandatario está de vacaciones. “¡Nos salió caro ese Nobel”, agregó.

Esta última frase fue la que desató cierta indignación entre los hijos de Santos.

Por eso Martín escribió:

Ahí empezó la discusión. Vicky Dávila, en respuesta, le dijo:

"Más almendras no, por favor", señaló la periodista. Esto, recordando las almendras que recibió de la Casa de Nariño en el tiempo en el que ella revelaba detalles de la 'comunidad del anillo'.

Entonces, Esteban Santos escribió:

Y a Dávila se le "salió la piedra":

Finalmente, Martín le volvió a escribir:

Y la periodista respondió:

"Su papá también descalificó mi trabajo Martín. Pero Dios me cuida y me protege, Dios es justo. En el gobierno de su papá siguieron a mis hijos, me interceptaron las comunicaciones ilegalmente, me tocó irme de mi trabajo, quisieron acabarme. Aquí sigo haciendo mi trabajo".

