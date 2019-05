¿Usuarios de celulares Huawei podrán seguir usando Whatsapp?

Donald Trump designó a la fabricante de celulares Huawei como un riesgo de seguridad nacional, lo que pondría en riesgo su operación.

La decisión del presidente de Estados Unidos de restringir los negocios de empresas norteamericanas con Huawei tiene grandes efectos. Los celulares Huawei compiten con Samsung y Apple como los más vendidos del mundo. Y la decisión deja a millones de teléfonos en riesgo de no contar con actualizaciones de seguridad.

Esto, debido a que la multinacional Google decidió cortar operaciones con el fabricante chino. Los tablets y celulares Huawei y Honor existentes podrán seguir operando con sus sistemas operativos Android. La propia compañía aclaró que los servicios Google Play y Play Protect se mantendrán operando.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

