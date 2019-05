Deudores de comparendos en Bogotá podrán tener un descuento

Este lunes entra en vigencia el decreto que aprueba un descuento para los deudores de comparendos en Bogotá.

Miles de bogotanos que deben multas a la Secretaría de Movilidad podrán ponerse al día con sus deudas. Este lunes entró en vigencia un acuerdo del Concejo por el que los deudores de comparendos en Bogotá podrán pagar con descuento. El comparendo hará que quienes tienen deudas millonarias puedan solucionarlas.

Desde este lunes y hasta el 31 de julio, quienes paguen sus comparendos podrán tener un descuento del 70% en los intereses de mora. Quienes paguen hasta el 31 de octubre, por su parte, tienen un descuento del 50% en los intereses de mora.

El ponente del acuerdo, Julio César Acosta, aseguró que estos descuentos no cubren todas las infracciones. Por ejemplo, las multas relacionadas con conducir bajo la influencia del alcohol no recibirán estos beneficios. Sí lo harán otras multas como no tener revisión tecnicomecánica al día, violar el pico y placa o parquear en sitios indebidos.

Con estos descuentos, el Distrito espera que se pueda cubrir una parte del abultado monto que deben los bogotanos por infracciones de tránsito. Se estima que los deudores de comparendos en Bogotá deben más de 900.000 millones de pesos. De este monto, un tercio sería en intereses de mora.