El rumor que le tocó desmentir al Gobierno para no generar pánico

El Gobierno tuvo que desmentir un rumor que estaba generando pánico entre los colombianos.

Se trata de la declaración del estado de conmoción interior. El rumor habría salido del Congreso. Ahí algunos senadores le recomendaron al presidente Iván Duque hacer esa declaración y así podría realizar la extradición de Jesús Santrich.

Según la Constitución, la conmoción interior es un estado de emergencia que puede ser declarado por el presidente de Colombia cuando existan graves perturbaciones del orden público que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional.

Pero con esa declaración también se abría la posibilidad de hacer otras modificaciones a leyes e, incluso, al acuerdo de paz.

Finalmente, la vicepresidenta salió a desmentir el rumor.

— Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) May 17, 2019

Al tiempo, el senador Roy Barreras confirmó lo mismo:

Me acaba de llamar la Secretaria Juridica de Presidencia Dra Clara Maria Gonzales a confirmarme oficialmente que el Pdte @IvanDuque NO ha contemplado ningun estado de conmoción interior y me ha pedido que lo haga público.

Buena noticia para la democracia que desmiente rumores.

— Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) May 17, 2019