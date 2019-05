La defensa del exlíder de las Farc, Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich, interpuso este jueves un recurso de hábeas corpus para lograr su libertad.

El hábeas corpus es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto.

"Han pasado más de 24 horas, razón por la cual la defensa considera que el plazo inmediato para obtener la libertad del señor Jesús Santrich se ha vencido y hemos tenido que interponer un hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Bogotá", afirmó su abogado Eduardo Matías Camargo.

La estrategia de la defensa de Jesús Santrich para lograr su libertad inmediata

Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando un pedido de extradición del Departamento de Justicia de EE.UU., que lo acusa de narcotráfico, delito que según la denuncia cometió después de la firma del acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016.

Según EE.UU., el exguerrillero tenía un "acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína" a ese país.

No obstante, la JEP aplicó la garantía de no extradición a Estados Unidos a Santrich alegando que "las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización" y ordenó a la Fiscalía su "libertad inmediata".

A las inmediaciones de la cárcel La Picota se acercaron este jueves miembros de la plataforma "Santrich Libre", así como el exministro Álvaro Leyva Durán, quien ha sido negociador en diferentes procesos de paz con las guerrillas colombianas.

Camargo afirmó que primero se obstaculizó la salida de su defendido por exámenes médicos, luego por averiguaciones con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y por último el director de la cárcel salió "del establecimiento y no da respuesta sobre la solicitud de libertad".