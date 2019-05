Indignación generó una imagen en la que se acusaba a un hombre de robar a un vigilante asesinado. Aparece hombre acusado de robar reloj a vigilante mientras le salvaban la vida.

La imagen recorrió las redes sociales después que por error un medio sacará de contexto la situación.

Ante lo ocurrido el agente de Policía que aparecía en la imagen, tuvo que salir a aclarar la situación y afirmó que en ningún momento intentaron robar al vigilante, por el contrario estaban intentando salvarle la vida.

Ahora se conoció la identidad del joven, se llama Jossimar Rueda Chávez, fue entrevistado por el portal Zona Cero y contó su versión de lo qué realmente pasó.

Según comenta Jossimar Rueda, aparecía en esa imagen porque lo único que intentaba hacer era ayudar al vigilante que acababa de ser baleado por delincuentes.

El joven se desempeña como mototaxista y cuenta que al ver esa imagen en Internet se reconoció de inmediato y quedó sorprendido al leer de lo que era acusado.

"Me sentí mil veces peor que los que mataron al hombre, me sentí la peor basura del mundo, me sentí culpable de que por prestar un servicio que me nació del corazón me señalaran de ratero, de lo peor" fueron las palabras de Jossimar Rueda.

El joven cuenta que fue tanto el impacto que sintió, que duró dos días sin salir de su casa por miedo a que lo estuvieran buscando por el acto que era acusado.

Para demostrar que se trata de el joven mostró la ropa que tenía puesta ese día, prendas por las que fue señalado como ladrón.

La situación por la que paso Jossimar fue tan grave que comenta al intentar salir de su casa varias personas le gritaba “Robamuerto”y lo acusaban de ratero.

A continuación podrá ver el video completo de la entrevista que le realizaron a Jossimar Rueda Chávez.

