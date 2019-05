Se le notó bastante contento con la decisión . Así celebró Gustavo Petro la renuncia del fiscal Nestor Humberto Martínez.

Uno de los máximos opositores del fiscal es Gustavo Petro, quien celebró la renuncia del fiscal.

En su cuenta de Twitter, el senador afirmó: "Es una excelente noticia que un corrupto se vaya, y ojalá Duque y la Corte Suprema no nos pongan otro corrupto".

Además, Petro le recordó el caso Odebrecht y varias cosas que pasaron durante su fiscalía: "Se va el fiscal de Odebrecht/Sarmiento. Terrible historia escribió en la historia de las instituciones de la Justicia", agregó.

Posteriormente, en La W, dijo que Martínez "es un corrupto, y un corrupto de marca mayor".

Así celebró Gustavo Petro la renuncia del fiscal Nestor Humberto Martínez en su cuenta de Twitter:

Es una excelente noticia que un corrupto se vaya, y ojalá Duque y la Corte Suprema no nos pongan otro corrupto. Se va el fiscal de Odebrecht/Sarmiento. Terrible historia escribió en la historia de las instituciones de la Justicia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 15, 2019

En rueda de prensa, el fiscal confirmó a los periodistas que dejará su cargo de manera irrevocable. Esto, después de confirmarse que 'Jesús Santrich' no será extraditado y que deberá quedar libre.

"Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el orden jurídico. Mi conciencia y mi devoción por el estado de derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación", dijo.

