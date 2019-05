Mujer se lanzó de bus para evitar que conductor y ayudante intentaran abusarla

Un dramático intento de abuso se habría vivido en el suroccidente de Bogotá este domingo. Según la presunta víctima, un conductor y ayudante de un bus que se movilizaba entre Soacha y Bogotá trataron abusarla. La mujer aseguró que tuvo que lanzarse del bus para evitar el presunto caso de abuso.

La mujer, identificada como Karen Cárdenas, viajaba en un bus entre Soacha y Bogotá. Al pasar por la glorieta de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur, destacó que el conductor y el ayudante la iban mirando mucho. "Me estaban mirando mucho por el retrovisor, se hablaban y no me quitaban la mirada de encima", dijo Cárdenas a Noticias Caracol.

Al llegar a esta glorieta, pidió que la dejaran bajar. "Me dice que no, que ahí está oscuro. Cerró la puerta y me dijo: ‘de aquí no sale nadie más’. Ahí fue en el momento en que apagó las luces y me quedé encerrada", narró.

A pesar de intentarse bajar, el conductor trató de acelerar para evitar que la mujer se bajara del bus. Luego el ayudante trató de acercársele, lo que hizo que Cárdenas se lanzara a la calle.

La mujer terminó con laceraciones en rodillas, manos y cintura. Solo cuenta con el color del bus, blanco, para tratar de identificar a quienes intentaron abusarla.