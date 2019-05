“Yo no sé qué voy a hacer con esos muchachitos”, le dijo la mujer. "Mi mamá regaló a mis hijos": terrible historia de colombiana.

La noticia fue dada a conocer por el medio El Tiempo.

Orfa Inés Gómez contó esta historia hablando de unos hijos, que por falta de dinero, tuvo que dejar al cuidado de su madre.

“Yo le daba el dinero que ganaba a ella para que no les faltara nada a los niños. Hasta ese momento todo iba bien, hasta que, siendo todavía muy joven, me enamoré de un señor. Fue mi madre la que insistió en que yo me tenía que dar otra oportunidad”.

Ella comenzó una relación pero sus hijos siguieron al cuidado de la abuela.

Al parecer, la madre cansada de cuidarlos, los regaló.

"Mi mamá regaló a mis hijos": terrible historia de colombiana

‘Mi mamá regaló a mis hijos’: el secreto que una mujer guardó 40 años. Esta es la historia de una mujer cuyos hijos fueron entregados ilegalmente a una pareja de Holanda. ► https://t.co/RVBQb65rUS pic.twitter.com/gYGK0xEIRq — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 11, 2019

“Apenas salí del embarazo me fui para Medellín, lloré mucho, le pregunté a mi madre por qué había hecho eso, le rogué que me dijera en dónde estaban, pero solo me dijo que había regalado a los tres juntos a una pareja de holandeses y que yo debí haber ido cuando ellas me dijeron”.

Han pasado 40 años de esta historia y ella decidió hacer esto público por la siguiente razón:

“Solo quiero saber qué fue de sus vidas, decirles que era una joven inexperta y miedosa, y que no fui yo quien los apartó para siempre de mi lado”.

Ellos son: Paula Andrea Núñez Gómez, nacida el 23 de agosto de 1977, Roberto Núñez Gómez, nacido el 28 de julio de 1974, y Julieth Núñez Gómez, de quien no recuerda fecha de nacimiento.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA AQUÍ

También le puede interesar