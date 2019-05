La ciudad de Colombia que celebró porque llovió después de cinco meses

Terminó la espera. Después de varios meses de sequía, llovió. Y es que dicho panorama preocupaba a todos y cada uno de los ciudadanos y no era para menos. Varios barrios se encontraban sin agua, teniendo en cuenta que completaban más de cinco meses sin lluvia. Así lo dieron a conocer en la emisión de Noticias Caracol.

"Cinco meses y 22 días tuvieron que pasar para que los samarios volvieran a sacar sus paraguas debido a esta fuerte lluvia que se presenta desde las 6 de la mañana. Como pueden observar hay una gran cantidad de agua"

Y es que las alarmas ya estaban encendidas en Santa Marta, ya que no encontraban solución ante dicha problemática que no dependía de ellos. Por fortuna, finalmente llovió y el calvario llegó a su fin.

"Son en total 205 barrios en la capital del Magdalena que no cuentan con el preciado líquido debido a que los dos ríos que desciendan desde la Sierra Nevada no tienen agua. Ahora, con esta lluvia todos esperan que el panorama cambie. Desde el pasado 18 de noviembre no llovía. Por eso, con esta lluvia, esperan tener agua en los barrios. La resequedad también era bastante importante. Y es que se presentaban de cinco a seis incendios diarios"

