¡Atención! Aparece nuevo testigo en caso de la porrista asesinada, Luisa Fernanda Ovalle

Uno de los hechos que más revuelo ha generado en los últimos años gira en torno a la muerte de Luisa Fernanda Ovalle. Y es que, a pesar de que todo sucedió en 2013, aún se desconocen varios detalles de lo acontecido. De hecho, no se sabe con certeza quién fue el responsable de tal suceso.

El principal señalado es Hugo Alejandro Zabaleta, sindicado de lo ocurrido aquella noche de noviembre del 2013. Además, en las últimas horas, las declaraciones de un nuevo testigo parecen confirmar que las autoridades van por buen camino.

Se trata de Juan Gabriel Villavón, un trabajador de una panadería en Kennedy, que ahora se convirtió en testigo clave. Así quedó en evidencia en la primera audiencia a la que asistió. Allí, incluso, aseguró que reconoce a Zabaleta y que lo ha visto en más de una oportunidad.

No obstante, no fue lo único que afirmó. También reveló que recibió un llamada donde le ofrecían dinero para que no oficiara como testigo.

"Un día, un señor me llamó y dice, no sé si es cierto, que es el papá del muchacho y que me da 10 millones para que no venga"

Por último, expresó que se decidió a contar lo sucedido porque vio a la madre de la porrista de Millonarios llorando y pidiendo justicia.

También le puede interesar: