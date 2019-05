La pinta que usó la esposa de Duque en su visita a California

View this post on Instagram

Luego de su visita a la sede de la multinacional @google en Mountain View (California), el Presidente @ivanduquemarquez destacó el proyecto para la conectividad en lugares remotos, buscando mejorar el acceso a internet de alta velocidad, con las tecnologías que ellos tienen, en lugares donde llegar con la fibra es muy costoso, además de la posible participación de este gigante tecnológico en el Centro para la #4Revolución Industrial recientemente inaugurado en Medellín. #ColombiaEmprendedora 📸 @nooficialfoto