Aparece la novia gringa de Juan Valderrama y generó polémica con lo que dijo de la chilena

Una conversación de chat indicaría que Becky Evans, la novia gringa de Juan Valderrama, estaría a salvo. Así lo asegura Caracol Radio, que afirmó haberse comunicado vía electrónica con la mujer norteamericana. Esta habría afirmado que cree que Valderrama no asesinó a Ilse Ojeda, aunque así lo considera la Fiscalía.

Según Caracol Radio, Evans habría estado con Valderrama en Colombia hasta el 22 de marzo pasado. Posteriormente, habría regresado a su país nativo. Cabe resaltar que en este mismo período el presunto asesino de Ilse Ojeda había estado con la mujer chilena, quien desapareció el 29 de marzo. Su cuerpo fue encontrado el pasado 27 de abril en Rionegro (Santander).

La norteamericana, novia de Juan Valderrama aseguró que su pareja no lo había maltratado ni había sido víctima de ninguna agresión. Así mismo, aseguró que confía en la inocencia de su pareja. Este fue detenido y enfrenta un juicio por el homicidio de Ojeda.

"No creo en lo que dicen de él. No es capaz de hacer algo así. No es este tipo de persona. La justicia de Dios se encargará de esto", expresó, según Caracol Radio. Valderrama se encuentra detenido en una cárcel de Floridablanca, esperando juicio.

Valderrama ya había reconocido que mantenía al tiempo relaciones sentimentales con Evans y Ojeda. Según la versión del capturado, la mujer chilena había huido en un ataque de celos luego de una llamada que él recibió de la estadounidense.

Aparece la novia gringa de Juan Valderrama y habló de la chilena.

