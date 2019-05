¡El gol de la clasificación! Divock Origi, el héroe del milagro en Anfield

¡Divock Origi, el héroe inesperado! El belga, que no entraba en los planes de ninguno, puso el 4-0 en Anfield Road. Las lesiones de Mohammed Salah y Roberto Firmino le dieron un lugar en la titular y firmó el 4-0.

Una viveza de Trent Alexander-Arnold hizo que en el corazón del área definiera de derecha. El habitual zurdo hizo que todo Liverpool delirara.

Video del gol de Divock Origi al Barcelona

El GOL del Liverpool que le da la histórica ventaja y triunfo ante el Barcelona, gol de Origi! ⚽️🔥⚽️🔥 pic.twitter.com/kDnN3SlUgn — Víctor Razo (@vhrazo) May 7, 2019

No queríamos que ningún jugador estuviera lesionado. Hubiera sido extraordinario verlos. No sabemos la influencia que pueden tener”. Infortunadamente dicha frase de Ernesto Valverde define el partido de vuelta. Por un lado, los Reds no contarán con Mohamed Salah, Naby Keita y Roberto Firmino. Además, Virgil van Dijk está en duda. Asimismo, en los culés, Ousmane Dembélé brillará por su ausencia. Sin embargo, la llave no está definida y menos cuando chocan dos gigantes del fútbol, que de seguro, ofrecerán un espectáculo.

Los ingleses sueñan con convertirse en el tercer equipo en la historia de la Champions en remontar un 3-0 en la ida de las semifinales. Recordemos que solo lo consiguieron Panathinaikos y, justamente, los blaugranas. Razón por la cual, la hazaña parece posible. Así lo expresó el entrenador, Jürgen Klopp, en medio de una rueda de prensa. No obstante, dejó claro que es consciente de la realidad que viven. De igual manera, sabe que el marcador en la ida no fue el mejor.