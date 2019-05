La razón por la que culpan a Duque por eliminación del Barcelona

View this post on Instagram

Queremos que los niños beneficiados con alianza @ARNColombia @FundacioFCb y Gran Tierra Energy, vean en el deporte un camino de progreso, que su talento se plasme en la cancha, que nos permita hacerle 'gambetas' a la violencia. #UnaOportunidadLoCambiaTodo 📸 @davidromopardo